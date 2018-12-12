كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:51 صباحاً - اليوم.. افتتاح النسخة الـ 15 من مونديال العالم للأندية بالإمارات

مونديال العالم للأندية

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد هزاع بن زايد بنادى العين، الذى يستضيف حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الخامسة عشرة بين فريقى العين الإماراتى أمام ويلنجتون النيوزيلندى خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتضم البطولة فى نسختها الحالية 6 فرق بالإضافة إلى البلد المضيف وهم العين الإماراتي، ريال مدريد الإسبانى بطل أوروبا، كاشيما أنتلرز اليابانى بطل أسيا، الترجى التونسى بطل أفريقيا، جوادالاخارا المكسيكى بطل الكونكاكاف، تيم ويلنجتون النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا، ريفر بليت الأرجنتينى بطل الليبرتادوريس.

وتقام مباريات البطولة على ملعبى مدينة زايد الرياضية فى أبوظبى وملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويلتقى العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه حسين الشحات مع ويلنجتون النيوزيلندى الفائز بلقب دورى أبطال أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل فى افتتاح البطولة، حيث يلتقى الفائز من هذه المواجهة مع الترجى ممثل أفريقيا يوم 15 ديسمبر.

الفائز من مواجهة الترجى مع العين أو ويلنجتون، سيكون على موعد مع مواجهة ضد ريفر بليت فى الدور قبل النهائى من المونديال يوم 18 ديسمبر.

أما فى الجانب الآخر، فسيلعب كاشيما مع جوادالاخارا يوم 15 ديسمبر، ليلتقى الفائز من المواجهة مع ريال مدريد فى الدور قبل النهائى يوم 19 ديسمبر.

وتستضيف دولة الإمارات العربية الشقيقة الحدث العالمى للمرة الرابعة فى تاريخها بعد استضافتها 3 نسخ من قبل أعوام 2009،2010،2017 وهو الحدث الأكبر بين الأندية على المستوى العالم والذى يحظى بمتابعة واسعة، كما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث بطولات كأس العالم تحت 20 سنة عام 2003، كأس العالم للكرة الشاطئية عام 2009 وكأس العالم تحت 17 سنة عام 2013.

ومن ناحية أخرى كانت بطولة كأس العالم للأندية 2000 هى النسخة الافتتاحية للبطولة، وقد خصص الاتحاد الدولى 28 مليون دولار للمشاركين فيها تأخذ الأندية التى تنهى المسابقة فى المركز الخامس إلى السابع مبلغ 2.5 مليون دولار، ويأخذ النادى الذى ينهى المسابقة فى المركز الرابع 3 ملايين دولار بينما يأخذ الذى ينهى فى المركز الثالث 4 ملايين دولار أما عن الوصيف فيأخذ 5 ملايين دولار، والبطل يأخذ 6 ملايين دولار.

مع تجدد البطولة فى 2005، شهدت اختلافا تاما عن النسخ السابقة وحدد الاتحاد الدولى مبلغ 16 مليون دولار، يتم تقسيمها على المشاركين كالتالي: يأخذ البطل 5 ملايين دولار والوصيف 4 ملايين دولار، والذى ينهى فى المركز الثالث 2.5 مليون دولار، بينما الذى ينهى المسابقة فى المركز الرابع يحصل على 2 مليون دولار والخامس 1.5 مليون دولار والذى ينهى المسابقة فى المركز السادس يأخذ مليون دولار فقط.

فى بطولة 2007 أضيفت مباراة فاصلة بين بطل أوقيانوسيا وبطل دورى الدولة المستضيفة للتأهل للربع نهائي، أضيفت لزيادة فائدة المستضيف فى البطولة كما أيضًا مباراة المركز الخامس فى بطولة بطولة 2008 حثت على زيادة الجوائز المالية بنصف مليون دولار ليصبح مجموع الجوائز المالية 16.5 مليون دولار.

تاريخ العرب فى مونديال الأندية

فرضت الأندية العربية كلمتها فى كأس العالم للأندية خلال النسخ الـ14 الماضية، ومع انطلاق البطولة رقم 15 اليوم فى الإمارات، حيث كانت المشاركة من النسخة الأولى عام 2000، أو بالنظام الحالى الذى بدأ فى 2005.

وشارك النصر السعودى والرجاء المغربى فى نسخة 2000، كانت البداية الحقيقية للمشاركات العربية القوية بالمونديال عام 2005 عن طريق الأهلى واتحاد جدة السعودي.

وتوالت المشاركات العربية، ولم تغب الأندية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا فى عامى 2015 و2016.

وشهدت أول مركز متقدم للكرة العربية بفوز اتحاد جده السعودى بالمركز الرابع فى مونديال 2005 ثم الأهلى المصرى بالمركز الثالث «البرونزية» فى النسخة التالية عام 2006.

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية كان على يد الرجاء المغربى بالوصول للمباراة النهائية فى نسخة 2013، وشارك فى البطولة كمضيف لها، فيما احتل الأهلى المصرى الفائز بلقب أفريقيا المركز السادس بنفس النسخة.