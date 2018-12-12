كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:51 صباحاً - الكل يتساءل: ماذا قال محمد بن سلمان لمندوب قطر في قمة الخليج؟

أظهرت مشاهد بثتها قناة الإخبارية السعودية، حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الوفد القطري في قمة الخليج بالرياض. وبدا ابن سلمان والمريخي مبتسمان خلال حديثهما، وهما يسيران رفقة بقية رؤساء الوفود الخليجية. وترأس المريخي وفد قطر، نيابة عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وهو يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. يشار إلى أن الإعلام السعودي الرسمي، تجاهل تغطية وصول الوفد القطري، ومشاركته في القمة الخليجية.

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