كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:51 صباحاً - ترامب واثق من انجازاته .. ويحذر من انتفاضة مناصريه إن خلع !

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم خشيته من توجيه أي تهم ضده أو سحب الثقة منه، لأنه لم يفعل أي شيء غير قانوني.

وقال ترامب في حديث لرويترز، إنه رفع الاقتصاد الأمريكي، إلى أعلى مستوى، وأضاف: "لست قلقا بشأن ذلك وأعتقد، أنه لو حدث هذا سينتفض الناس احتجاجا".

وترجح وسائل الإعلام المعارضة لترامب وأوساط الديمقراطيين، إمكانية سحب الثقة من الرئيس الأمريكي، ويجري ربط ذلك بشكل أساسي باعترافات محاميه الشخصي مايكل كوهين الذي قال إن ترامب كلفه بدفع المال لامرأتين وإسكاتهما للتأثير على مسار الانتخابات 2016، بعد أن هددتا بفضح علاقات جنسية بينهما وترامب.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي إلى نوع من العلاقة بين ترامب وروسيا لكن المدعي الخاص روبرت مولر لم يقدم أي دليل على تخابر ترامب مع موسكو.