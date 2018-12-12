كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:51 صباحاً - الامم المتحدة تعلن ضبط أسلحة ايرانية فى طريقها للحوثيين

أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أنه تم العثور على أسلحة جديدة إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي باليمن.

جاء ذلك في التقرير الأممي نصف السنوي الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضح التقرير أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت حاويتي قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017".

وأضاف التقرير أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت أيضا صاروخا "أرض-جو" تم تفكيكه جزئيا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني.

وسيناقش مجلس الأمن التقرير في اجتماع يعقد عند الساعة 15:00 ت ج، كما سيناقش تقرير جوتيريس حول ما يتعلق بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي الذي وقع في 2015 مع 6 قوى كبرى.. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من هذا الاتفاق في مايو/أيار وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وتكررت حوادث ضبط سفن تهريب الأسلحة إلى اليمن، وحذر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في أكثر من مناسبة، من خطر الانقلابيين الحوثيين على أمن هذه المنطقة ومياهها الإقليمية.