بالفيديو| نجاة طفلة سقطت من الطابق الخامس على يد سائق تاكسي بروسيا

التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة محج قلعة عاصمة داغستان في روسيا، لحظة سقوط طفلة من الطابق الخامس.

وبحسب ما أوردته "روسيا اليوم"، أن سائق تاكسي يدعى، طاهر ماجوميدوف، كان يقف بالقرب من منطقة اقتراب طفلة من حافة شباك في الطابق الخامس لبناء سكني، وسرعان ما قام هو وزميل له بالتقاط الطفلة في اللحظة المناسبة.

لكن قوة السقوط أدت لإصابة أحد المنقذين في يده وإصابة قدم الطفلة إصابات طفيفة.

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