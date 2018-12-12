"جوجل" يحتفل بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الجزائرية باية محي الدين

يحتفل، اليوم الأربعاء، محرك البحث الأشهر عالميا "جوجل"، بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الجزائرية، باية محيي الدين، التي تعتبر علامة مميزة في الفن التشكيلي بالعالم العربي.

والفنانة التشكيلية الجزائرية من مواليد 12 ديسمبر 1931 في برج الكيفان، واسمها الحقيقي فاطمة حداد محيي الدين، وتوفيت ببلدة البلدية عام 1988، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

بدأت "باية" الرسم ولم تكمل عامها الـ13، ونشرت مجلة "فوجي" صورتها وكان عمرها لا يتجاوز الـ16 عامًا، واهتم بها النحات الفرنسي، جون بيريساك، وعرض رسوماتها على إيمي مايجت، حيث يعمل مؤلفًا ومنتج أفلام معروف في ذلك الوقت، إلى أن تم عرض أعمالها لأول مرة على الجمهور الفرنسي بباريس عام 1947.

نالت أعمال "باية" نجاح كبير، كما أعجب الجمهور بفنها البدائي العفوي، واهتم بها الفنان بابلو بيكاسو وطلب منها رفقته لتعليمها الرسم وأصوله.

وفي عام 1963 اشترى المتحف الجزائري أعمالها ليتم عرضها، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف باية محيي الدين عن الرسم، وتم عرض جميع أعمالها في الجزائر وباريس والعالم العربي، والكثير من أعمالها محفوظ في لوزان بسويسرا.

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