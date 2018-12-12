طريقة بسيطة للتخلص من برودة أطراف أطفالك عند ذهابهم للمدرسة

مع انخفاض درجات الحرارة التى تصل إلى 20 درجة مئوية، تشعر الأمهات عندما تلمس أطفالها، ببرودة أطراف أطفالها، ما يجعلها تشعر بأنهم يعانون من برودة أجسامهم، ومن هذا المنطلق قدم الدكتور رامي فؤاد إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة طريقة بسيطه ليشعر طفلك بالدفء.
وقال فؤاد إنه يفضل تسخين كمية مناسبة من زيت السمسم وذلك على حمام بخار دافئ، ثم يتم تديلك القدمين واليدين بالزيت الساخن.
وأكد إخصائى طب الأطفال أن المسح على أطراف يساعد في تنشيط الدورة الدموية مما يؤدي إلى تدفأة الاطراف، بشرط إجراء مساج للقدمين لمدة 5 دقائق باستخدام الزيت الساخن، ومن ثم على الطفل ارتداء شراب قطني.
وقال رامي إنه إذا لاحظت الأم تكرار برودة الاطفال، فيفضل إجراء المساج قبل النوم مباشرة للشعور بالتدفئة طوال فترة الليل.
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