حليمة بولند: "ما في أحلى مني بالدنيا".. وهكذا رد المتابعين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغزّلها في جمالها ووصفها لنفسها بأنها "أجمل واحدة بالدنيا".

ونشرت حليمة فيديو – عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات"- خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، إذ أبدت إعجابها الشديد بنفسها خلال مشاهدتها للصور التي التقطها لها المصور، قائلة: "سبحان اللي خلقني والله..ما في أحلى مني بالدنيا".

وتعرضت الإعلامية الكويتية للعديد من الانتقادات من جانب النشطاء، الذين اعتبروا تغزلها بنفسها نوعًا من الغرور غير المقبول، كما أن حديثها عن نفسها مبالغ فيه جدًا.

وشنت إحدى الناشطات هجومًا عنيفًا على حليمة بولند، قائلة: "هي مالها حابة جمالها كل ها القد؟؟ ما تستحون على حالكم كلكم مكياج وعمليات تجميل نفخ وشد ومد.. كل هاد والفوتوشوب قرب يمحي الصورة هيدا الشيء مرض نفسي والله يعافينا وحب الذات".

وأضافت ناشطة أخرى: "والله مو جمال، ربي الله يخلي عمليات التجميل إلا سوتيها في شكلك الله يعينك على ما أصابك".

وشاركت حليمة بولند مؤخرًا متابعيها بمجموعة صور، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أظهرت جانبًا من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت صورة لها من أحد المطاعم الفاخرة أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أحد الأشخاص، دون الكشف عن هويته، معلقة على الطبق الموجود أمامها قائلة: "سوشي بالذهب".

ونجحت بولند في إثارة فضول متابعيها حول هوية الشخص الموجود معها داخل المطعم من خلال تعليقها على الصورة، قائلة: "اللهم لا يحرمني منك في عامي الجديد وفي كل عام وبنتغدا مع بعض".