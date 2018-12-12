ماذا تعرف عن مرض كرونز؟.. إليك الأعراض وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر كرونز.. أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي ويمكن أن يصاحبه أعراض تتشابه مع أمراض أخرى لكن في الغالب لا يتمكن من تشخيصه إلا طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.. فما أعراضه وكيف يُعالج؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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