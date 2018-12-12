اختاري معاطف الجلد الأنيقة لإطلالات غير تقليدية ومميّزة

القاهرة _ لايف استايل
تتجه معظم السيدات والشابات إلى البحث دائمًا، عن تصاميم جاكيت الجلد ولا تفكرن بالاتجاه إلى المعاطف الأنيقة بقماش الجلد "Leather Coats" الجذاب، والتي ستمنحك إطلالات فريدة ومميّزة بأسلوب بعيد عن الروتين والتكرار.
وتتوافر المعاطف الجلديّة بالعديد من القصّات والألوان منها الكلاسيكي والراقي، والتي يغلب عليها اللون الأسود والبني والرمادي والزيتي، بالإضافة إلى الإطلالات الجذابة والحيوية بالمعاطف بالألوان القوية ومنها الأحمر والنيلي والفوشيا.
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