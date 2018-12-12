لأصحاب البشرة الدهنية.. هكذا تتخلصين من مشكلة المسام الواسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال خبير التجميل الألماني باتريك مالدينجر إن البشرة الدهنية أكثر عُرضة لظهور المسام الكبيرة بها، والتي تفسد جمال الوجه.

وأوضح مالدينجر أن المسام تتمدد ويزداد حجمها بفعل الإفرازات الدهنية المفرطة، التي لا تُصرف سريعاً، وكذلك بسبب انسدادها بفعل خلايا الجلد الميتة.

ولمواجهة ذلك ينصح مالدينجر صاحبة البشرة الدهنية بتنظيفها صباحًا ومساءً، بلوشن لطيف لتخليصها من الأوساخ، والبكتيريا، والإفرازات الدهنية.

وللتخلص من آثار المكياج يجب استعمال ماء ميسيلار "Micellar Water".

ومن المهم أيضًا استعمال مستحضر تقشير بالإنزيمات لطيف على البشرة مرة كل أسبوع، أو المستحضرات المحتوية على حمض الساليسيليك، لإزالة التقرنات، وخلايا الجلد الميتة عن سطح البشرة.

ومن المثالي إجراء تنظيف احترافي على يد أخصائي تجميل مرة كل 4 إلى 8 أسابيع.