كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:03 صباحاً - تعرف على أوجه صرف أموال الأوقاف-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف هو المنوط به التصرف في أملاك الأوقاف، وهو ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون هيئة الأوقاف الجديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن وزارة الأوقاف قدمت 100 مليون جنيه لوزارة الإسكان كدعم لإنشاء المدن السكنية الجديدة.

وأوضح أن أملاك هيئة الأوقاف خط أحمر، فالوقف مال خاص ينفق منه 75% على الشعب المصرى والدعوة في الداخل والخارج.

وأكد أنه تم استرداد معظم أراضى هيئة الأوقاف التي اغتصبها البعض عقب ثورة 25 يناير.