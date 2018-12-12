لوتي موس تتألق بـ"البيكيني" أثناء رحلتها في أحد شواطئ باربادوس

تألقت عارضة الأزياء البريطانية، لوتي موس، أثناء رحلتها للاستمتاع بأشعة الشمس في بربادوس، قبل عيد الميلاد المجيد.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل"، أن موس أظهرت جسدها الممشوق، على الشاطئ، مع نجمة فيلم "Made In Chelsea" إيميلي بلاكويل، وقد أقامتا في فندق "Elegant Hotels"، في جزيرة الكاريبي، لافتتاح شاطئ ""Virgin Holidays' Departure Beach، الاثنين.

وأظهرت موس،20 عامًا، بطنها المسطح ومنحنيات جسدها، بارتداء ملابس السباحة "بيكيني" باللونين الوردي والأبيض، بينما تواصل قضاء رحلتها الفاخرة مع إيميلي، 22 عامًا.

وأظهرت لوتي ساقيها الرياضيتين، وهي تمشي على طول الشاطئ، كما كشّفت عن جمالها الطبيعي، وهي تتنزه وترتدي نظارات شمسية، يُذكر أن لوتي، هي الأخت غير الشقيقة لعارضة الأزياء كيت موس.

واختارت إيميلي ارتداء "بيكيني" أبيض اللون، والذي أظهر أيضًا عن جسدها الممشوق، وبطنها المسطح، كما أنها لم تضع أي مساحيق تجميل، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت لوتي لقطات مع صديقتها إيميلي، على تطبيق "إنستغرام"، أثناء قضائهما ليلة رائعة، تستمتعان ببعض الطعام والشراب.

وتخصّص لوتي وقتا للياقة البدنية والحفاظ على جسدها الرائع، حيث تشارك لقطات لها وهي تمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية أثناء ارتداء "البيكيني"، وعلى الرغم أنها تستمتع في درجة حرارة 30 درجة مئوية، على الجزيرة، اعترفت بأنها أصيبت ببعض حروق الشمس.

وعملت لوتي عارضة أزياء وهي في سن الثالثة عشر، حين أتبعت خطى شقيقتها الكبرى، كيت موس، وكانت أول وكالة وقعت لها هي "Storm Model Management".

وتحدثت لوتي سابقًا إلى صحيفة "Evening Standard"، قائلة،"ذهبت إلى وكالة Storm لأتحدث مع ممثليها، كنت في عمر صغير جدًا، ولم أكن أعرف ماذا يجري، ولكنني اعتقدت أن الأمر رائع جدًا، أعلم أنني كنت صغيرة، ولكنني شعرت أنها فرصة وعلي استغلالها".