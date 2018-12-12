إطلالة مفاجئة لميغان ماركل في حفل توزيع جوائز British Fashion""

فاجأت ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، معجبيها بظهورها في حفل توزيع جوائز ""British Fashion لعام 2018، المقام في العاصمة البريطانية لندن، مساء الثلاثاء.

بدت دوقة ساسيكس مذهلة، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، وارتدت فستانًا باللون الأسود، الذي تميز بالكتف الواحد، كما صففت شعرها في شكل كعكة كلاسيكية.

وقدمت ماركل، البالغة من العمر 37 عامًا، جائزة أفضل مصممة ملابس نسائية لهذا العام، والتي فازت فيها مصممة الأزياء الشهيرة كلير وايت كيلر، المديرة الفنية لدار "جيفنشي"، والمسؤولة عن تصميم فستانها الأبيض الذي ارتدته في حفل زفافها الملكي في شهر أيار /مايو الماضي من هذا العام.

وبينما جذبت ماركل أنظار الضيوف أثناء اعتلائها خشبة المسرح لتقديم جائزة، إلا أن المهتمين بالموضة رصدوا شيئًا عن ملابس الدوقة التي تمثل خرقًا للبروتوكولات الملكية.

وأوضحت صحيفة "ميرور"، أن ميغان وضعت طلاء الأظافر الداكن، والذي يعتبر على نطاق واسع ضد الآداب الملكية.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن البروتوكولات الملكية تنص على عدم وضع طلاء الأظافر الملون، والذي يعتبر "مبتذلًا"، بينما يعتبر طلاء الأظافر ذو ألوان محايدة واحد من العديد من البروتوكولات الملكية المهمة، التي تلتزم بها كيت ميدلتون والملكة اليزابيث، التي تضع نفس اللون من طلاء الأظافر لأكثر من 30 عامًا، والذي يدعى"حذاء الباليه"، وهو اللون الوردي الخفيف الذي يشبه لون حذاء الباليرينا من العلامة العالمية "إيسى".

إلا أن ميغان ، التي وفقًا لوالدها تحب أن "كسر القواعد"، ظهرت بظلال أظافر أسود في هذا الحدث المقام في قاعة رويال ألبرت في العاصمة البريطانية، لكنها تجنبت طلاء الأظافر الملون خلال الأحداث الملكية السابقة.

واختارت ميغان طلاء أظافر باللون النيوود، في حفل إعلان خطوبتها على الأمير هاري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وفي يوم زفافها في قلعة وندسور في مايو/ أيار من هذا العام ، ظهرت ميغان بطلاء أظافر زهري الباهت تمامًا.

وفي حفلة عيد ميلاد الأمير تشارلز رقم 70 في قصر باكنغهام، في وقت لاحق من نفس الشهر ، ظهرت ميغان بطلاء أظافر باللون النيوود الفاتح.