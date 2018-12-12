كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:48 صباحاً - نائب : الدولة تجمع 10 أضعف ماتعطيه للمواطن في السلع التموينية من الضرائب

كتبت : انجي بيومي

احتج النائب محمد بدراوي، على تصريحات مستشار وزير التموين لنظام المعلومات، الخاصة بأن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 74 مليون مواطن، قائلًا: "هذا الرقم خطأ تمامًا، وكل ما يتحدث به مستشار وزير التموين خطأ، الرقم الصحيح هو 69 مليون بطاقة وفقًا لموازنة الدولة".

وتابع "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن وزارة التموين لديها أخطاء عديدة في تنقية بطاقات التموين، ويجب عليها أن تخفف من نبرتها عند الحديث على الدعم المقدم للناس، لأن الدولة تجمع 10 أضعاف ما تعطيه للمواطن في السلع التموينية من خلال الضرائب.

وأضاف: "إحنا بنعطي الناس 10% بس من الفلوس اللي بنلمها منهم من الضرائب".