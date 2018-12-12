- 1/36
- 2/36
- 3/36
- 4/36
- 5/36
- 6/36
- 7/36
- 8/36
- 9/36
- 10/36
- 11/36
- 12/36
- 13/36
- 14/36
- 15/36
- 16/36
- 17/36
- 18/36
- 19/36
- 20/36
- 21/36
- 22/36
- 23/36
- 24/36
- 25/36
- 26/36
- 27/36
- 28/36
- 29/36
- 30/36
- 31/36
- 32/36
- 33/36
- 34/36
- 35/36
- 36/36
كان آخر عرض أزياء أقامه المصمم العالمي هاني البحيري أمس، لعرض مجموعته الجديدة للعام 2019، وقدم البحيري مجموعة من الفساتين التي تميزت باللون الفضي للسهرة، وفساتين أخرى من اللون الأسود وعليها ورود منقوشة بالألوان، وكانت مفاجأة الدفيليه السنوي تقديم فستان زفاف ارتدته الفنانة نيكول سابا وتبلغ قيمته 10 مليون دولار.
وتجسد تطور الموضة على مر السنين عبر فساتين البحيري، الذي بدأ عمله في وقت مبكر من تسعينيات القرن الماضي، وعندما صمم فستان ارتدته إحدى الفتيات في زفاف حضره مشاهير، وبعدها ذاع صيته بشدة، وارتدت من تصميمه الفنانة صباح عام 1991، لتصبح بذلك أول فنانة ترتدي من تصميمه، عقبها وردة الجزائرية، ويسرا وليلى علوي التي لا زالت ترتدي من تصميمه حتى الوقت الحالي.
ومن استخدام الستان بألوانه المختلفة حتى طغى التل والشيفون والدنتيل، يعرض التقرير التالي تطور فساتين هاني البحيري خلال عروض أزياؤه المختلفة، ولكن ظل حبه للون الفضي وفساتين الزفاف المنفوشة هو حلقة الوصل بين كل عروض الأزياء.
فساتين قبل العام 2010
2010
2012
2013
2015
2017
2018
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| كيف تطورت أزياء هاني البحيري على مر السنين؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .