بالصور| كيف تطورت أزياء هاني البحيري على مر السنين؟

كان آخر عرض أزياء أقامه المصمم العالمي هاني البحيري أمس، لعرض مجموعته الجديدة للعام 2019، وقدم البحيري مجموعة من الفساتين التي تميزت باللون الفضي للسهرة، وفساتين أخرى من اللون الأسود وعليها ورود منقوشة بالألوان، وكانت مفاجأة الدفيليه السنوي تقديم فستان زفاف ارتدته الفنانة نيكول سابا وتبلغ قيمته 10 مليون دولار.

وتجسد تطور الموضة على مر السنين عبر فساتين البحيري، الذي بدأ عمله في وقت مبكر من تسعينيات القرن الماضي، وعندما صمم فستان ارتدته إحدى الفتيات في زفاف حضره مشاهير، وبعدها ذاع صيته بشدة، وارتدت من تصميمه الفنانة صباح عام 1991، لتصبح بذلك أول فنانة ترتدي من تصميمه، عقبها وردة الجزائرية، ويسرا وليلى علوي التي لا زالت ترتدي من تصميمه حتى الوقت الحالي.

ومن استخدام الستان بألوانه المختلفة حتى طغى التل والشيفون والدنتيل، يعرض التقرير التالي تطور فساتين هاني البحيري خلال عروض أزياؤه المختلفة، ولكن ظل حبه للون الفضي وفساتين الزفاف المنفوشة هو حلقة الوصل بين كل عروض الأزياء.

فساتين قبل العام 2010

2010

2012

2013

2015

2017

2018

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