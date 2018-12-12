بالفيديو| طريقة عمل فطيرة شجر الكريسماس بالجبنة والريحان

استعدي لاحتفالات أعياد الميلاد، وليلة الكريسماس، وحضري لأطفالك فطيرة شجر الكريسماس بالجبنة والريحان، بخطوات بسيطة، وسريعة، وإليكي الطريقة المقادير: عجينة باف باستيري بيض جبنة جبنة بارميزان ريحان صنوبر فصوص ثوم ملح - فلفل أسود زيت زيتون مياه طريقة التحضير : اخلطي الملح والفلفل والصنوبر والريحان والثوم والزيت والجبن جيدًا افردي عجينة الباف باستري بصينية، ثم افردي الخليط السابق عليه. ضيفي الجبن البارميزان على الخليط، ثم ضعي طبقة آخرى من عجينة الباف باستيري. اغلقي اطراف العجين، باستخدام الماء، ثم قومي بتقطيعها على هيئة الشجرة. ادهني العجين بالبيض وادخليها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة، ثم اخرجيها عقب نضج مكوناتها. ​

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