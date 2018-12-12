كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأربعاء 12-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم يشهد اليوم الأربعاء اليوم الثاني من الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات من البطولة الأعرق والأغلى أوروبياً دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019. ويستضيف نادي ريال مدريد حامل لقب البطولة والذي ضمن التأهل رسمياً إلى الدور القادم ثمن النهائي الجولة الماضية نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب سانتياجو بيرنابيو التاريخي. وتنطلق اليوم مسابقة كأس العالم للأندية عام 2018 المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يواجه نادي العين الإمارات نظيره ويلنجتون النيوزلندي في مباراة الافتتاح. وفي إنجلترا يستضيف نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جواريولا نادي هوفنهايم الألماني على ملعب الاتحاد لحساب المجموعة السادسة، بينما يواجه ليون الفرنسي نظيره شاختار في أوكرانيا. وفي الدوري المصري الممتاز يواجه فريق سموحة جاره الاتحاد في ديربي الأسكندرية، بينما يواجه إنبي فريق نجوم المستقبل. جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12/12/2018 بتوقيت القاهرة.. كأس العالم للأندية العين الإماراتي × ويلنجتون النيوزلندي .. الساعة 17:30 مساءاً على قناة بي ان سبورت 2 دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات الجولة السادسة) ريال مدريد الإسباني × سيسكا موسكو الروسي.. الساعة 7:55 مساءاً على قناة بي ان سبورت 1 فيكتوريا بلزن × روما الإيطالي.. الساعة 7:55 مساءاً على قناة بي سبورت 3 أياكس أمستردام الهولندي × بايرن ميونخ الألماني.. الساعة 10 مساءاً على قناة بي ان سبورت 3 بنفيكا البرتغالي × أيك أثينا اليوناني.. الساعة 10 مساءاً مانشستر سيتي الإنجليزي × هوفنهايم الألماني.. الساعة 10 مساءاً شاختار دونتسك الأوكراني × ليون الفرنسي.. الساعة 10 مساءاً فالنسيا الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.. الساعة 10 مساءاً أولد بويز السويسري × يوفنتوس الإيطالي.. الساعة 10مساء الدوري المصري سموحة x الإتحاد السكندري.. الساعة 5 مساءاً إنبي x النجوم... الساعة 7:30 مساءاً الدوري السعودي أحد x الهلال.. الساعة 5:20 مساءاً

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