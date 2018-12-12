كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - رسمياً - برج العرب يحتضن مباراة الزمالك والقطن التشادي

ملعب برج العرب

تقرر بشكل رسمي، نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، بدلا من ملعب بتروسبورت.

ويستضيف الزمالك، نظيره القطن التشادي، يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 (أ)، لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الجهات الأمنية طلبت نقل المباراة من ملعب بتروسبورت ليصبح في برج العرب، نظرا للحضور الجماهيري المتوقع للمباراة.

ومن المقرر أن يطرح مجلس إدارة نادي الزمالك، تذاكر المباراة يوم الخميس المقبل بالقاهرة والإسكندرية، بعد أن كان مقررا بيع التذاكر يوم الأربعاء بالقاهرة فقط.

الجدير بالذكر، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء البيان بالموقع الرسمي للزمالك على النحو التالي:

أوضحت ادارة الزمالك، بأنها فوجئت منذ قليل بقرار مفاجئ من الجهات الأمنية بنقل مباراة الفريق أمام القطن التشادى في ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها السبت، من ملعب بتروسبورت الى برج العرب بالإسكندرية.

وحضر كل من المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس ومحمد سويلم المدير التنفيذي الاجتماع الامني للمباراه مع الجهات الأمنية منذ قليل، لإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكن كان هناك إصرار على نقل المباراة لملعب برج العرب، رغم أن الزمالك طبع 10 الاف تذاكره لإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وحاول مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية ، اقناع الجهات الأمنية بإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكنها باءت بالفشل وتم نقل المباراة الى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفى ظل القرار الأخير من الجهات الأمنية بنقل مباراة الزمالك أمام القطن التشادي لملعب برج العرب ،تقرر طبع عشرة آلاف تذكرة أخري وختم تذاكر اللقاء الاربعاء ، من قبل مديرية أمن الاسكندرية تمهيدا لطرحها للبيع صباح الخميس.

وسوف تباع تذاكر المباراة بداية من صباح الخميس من خلال 3 منافذ، الاول في مقر النادي، والثاني في ستاد الاسكندرية، والثالث في واحه خطاب ببرج العرب.