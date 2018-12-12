كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - المجلس القومي للسكان : مصر تزيد نصف قارة أوروبية سنويًا

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن تعداد مصر وصل اليوم إلى 98 مليون نسمة، فكل 15 ثانية يولد طفل، حيث نزيد سنويًا 2،5 مليون نسمة.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الي أن أوروبا ككل تزيد سنويًا 5 مليون نسمة، مضيفا: "مصر تزيد نصف قارة أوروبية سنويًا"، موضحا أن مشكلة مصر هى أن هناك زيادة سكانية كبيرة، مع ثبات في الموارد.

وأضاف أنه لابد من العمل على ضبط معدل الزيادة السكانية، وتوعية المواطنين بخطورة المشكلة، لافتا إلى أنه لابد من من وجود حملات إعلانية لتوعيتهم.