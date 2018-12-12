كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - البرازيلي جورفان فييرا يستقيل من تدريب الإسماعيلي

جورفان فييرا صرح مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي، أن البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للنادي الإسماعيلي تقدم باستقالته من تدريب الفريق. وودع الإسماعيلي منافسات كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16 على يد الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية. وقال مصدر بالنادي الإسماعيلي: "فييرا تقدم بإستقالته من تدريب الإسماعيلي لأسباب خاصة به". ويعاني الإسماعيلي مؤخرا من نتائج سلبية في الدوري، ويستعد لبداية مشواره في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني.

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