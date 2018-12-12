كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - رسميًا - نيويورك ريد بولز يتعاقد مع عمرو طارق

عمرو طارق

أعلن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، ضم اللاعب المصري عمرو طارق من صفوف نادي أورلاندو سيتي الأمريكي.

وقال المدير الرياضي لنادي ريد بلوز، دنيس هيلمت في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :"سعداء لضم عمرو طارق لنادينا هو مدافع لديه خبرة في الدوري الأمريكي والإمكانيات التي نحتاجها نتطلع لكي ينضم عمرو لمعسكرنا الإعدادي ونشاهده ينسجم مع الفريق".

واستعرض الموقع الرسمي لنادي نيويورك ريد بولز الأمريكي مسيرة عمرو طارق مع أورلاندو سيتي خلال الموسم الذي قضاه معهم وكذلك أرقامه مع ناديه الأسبق وادي دجلة.

يُذكر أن عمرو طارق قد شارك مع أورلاندو في الموسم الجاري بـ 33 مباراة بجميع البطولات التي يخوضونها؛ حيث سجل هدفًا خلال 2812 دقيقة لعب.