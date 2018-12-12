كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام كلوب بروج بدوري الأبطال

أتلتيكو مدريد

فرط أتلتيكو مدريد في صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع مستضيفه كلوب بروج اليوم الثلاثاء ليكتفي بالمركز الثاني خلف بروسيا دورتموند.

ودخل الفريق الألماني الجولة الأخيرة وهو يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو لكنه فاز 2-صفر على موناكو ليتساوى مع نظيره الإسباني برصيد 13 نقطة ويحسم الصدارة بفضل المواجهات المباشرة.

واحتل بروج المركز الثالث ليتأهل للدوري الأوروبي.

ولم تشهد المباراة باستاد يان برييل العديد من الفرص لكن أبرزها كان لصاحب الأرض في الدقيقة 74 إذ أهدر المدافع لوان بيريز إمكانية التقدم بعد دقائق من مشاركته الأولى في البطولة.

وانطلق بيريز ليقابل تمريرة عرضية بضربة رأس اصطدمت بالأرض ومنحت يان أوبلاك حارس أتلتيكو فرصة إبعادها.

وكان أتلتيكو المتواضع هو الأفضل في الشوط الأول وسدد توماس بارتي في يد الحارس إيثان هورفاث فيما أطاح أنطوان جريزمان بكرة خارج الملعب.

وأبعد أوبلاك ركلة حرة من ستيفانو دينزفيل في الشوط الأول وهاجم بروج بشكل أكبر بعد الاستراحة.