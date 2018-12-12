كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - تعرف علي تطورات الحالة الصحية لمنة فضالي

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي قلق جمهورها بعد أن أعلنت خضوعها لعملية جراحية خطيرة دون أن تكشف أي تفاصيل. منة عادت لمنزلها بعد نجاح الجراحة، وطلب منها الطبيب الراحة التامة، وأن تعتبر نفسها في فترة نقاهة، وألا تعود للعمل حتى يسمح لها بذلك. الفنانة المصرية وجهت الشكر لكل جمهورها وزملائها الذين سألوا عنها، وطمأنت محبيها بأنها بخير وستعود للشاشة قريبا.

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