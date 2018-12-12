تعرفي على أول فنانة مصرية تقود السيارة في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد رشا مهدي أول فنانة مصرية تقود السيارة في السعودية بعد أن دخل قرار السماح للنساء بقيادة السيارات حيز التنفيذ بالمملكة في يونيو الماضي، لتؤكد أن المرأة باستطاعتها ممارسة حقها في القيادة.

مهدي التي تقوم بزيارة سريعة إلى العاصمة الرياض، نشرت فيديو وهي تقود سيارتها، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

وعلقت رشا قائلة: "زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر عن قريب.. شفت نجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود..بجد شكرًا للسعودية عالتعامل الراقي والحب اللي شفته".

وأضافت الفنانة المصرية: "وطبعا ولا ممكن أفوت اللقطه دي.. وبكده أكون أول فنانه مصرية تقود في السعودية".

وكانت رشا مهدي قد نشرت صورة عبر "تويتر" برفقة أمين عام اللجنة التحضيرية للفورمولا إي، الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، خلال تواجدها في الرياض لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات بالجامعة العربية المفتوحة بالرياض.