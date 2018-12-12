أدوات صحية ضرورية يجب أخذها معك في أي رحلة سفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد تتسبب المتاعب الصحية في تعكير صفو الرحلات السياحية، وهو ما يمكن تجنبه باصطحاب بعض الأدوات والأدوية اللازمة لعلاج المشاكل الشائعة مثل نزلات البرد، أو آلام البطن، أو لدغات البعوض.

وأوضحت الطبيبة الألمانية أورسولا زيلربيرج أنه إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تعاطيها بانتظام، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو الحساسية، أو الغدة الدرقية، يجب أن تضم صيدلية السفر الأدوية، التي عادة ما تحتوي عليها الصيدلية المنزلية، كالمسكنات، والأدوية الخافضة للحرارة، وأدوية الإسهال، والسعال، والتهاب الحلق، والزكام، والغثيان، وفق ما نشره موقع "ديلي ميل".

ومن المهم أيضاً أن تضم صيدلية السفر أيضاً كريمات واقية من الشمس، ومستحضرات لعلاج لدغات الحشرات، بالإضافة إلى مراهم الجروح، ومستحضرات التعقيم، والضمادات، واللاصقات الطبية.

ويمكن أيضاً اصطحاب أدوية أخرى تبعاً لطبيعة الرحلة السياحية، فعلى سبيل المثال يمكن اصطحاب قطرة أذن لعلاج التهابات القناة السمعية في رحلات الغوص، أو لاصقات لعلاج البثور في حال رحلات التجول.

ومن المفيد أيضاً اصطحاب كريم يحتوي على جرعة منخفضة من الكورتيزون لعلاج التورمات والالتهابات.

وفيما يتعلق بكمية الأدوية، أكدت زيلربيرج أنه من الأفضل اصطحاب كمية أكبر من الكمية المتوقعة لمدة الرحلة بمعدل الثلث، تحسباً لأي ظروف طارئة مثل تأخر موعد رحلة العودة، على سبيل المثال.