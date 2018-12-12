محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد ومنة نافع وفاطمة هارون: هل تهتمون بأزياء نجمات الفن، والمشاهير؟.. "لايف ستيل الخليج 365" يُقدّم لكمنشرة الموضةيوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة، وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن، والمشاهير؟.. "لايف ستيل الخليج 365" يُقدّم لكمنشرة الموضةيوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة، وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الموضة| وعد وجينيفر لوبيز في إطلالة واحدة.. وهذه أحدث تصميمات حقائب الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .