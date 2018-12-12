كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - مش هتقدر تغمض عنيك .. ملكة جمال لبنان تنشر صورة بـ"البكيني"

نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي فيديو عبر حسابها على "انستغرام" يجمعها بملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه، خلال اجتماع تحضيري لملكة جمال الكون. كما نشرت رعيدي صورةً أخرى ظهرت فيها عارية بالمايوه، وذلك بعد يوم من نشر حساب "misslebanonfanclub" على "انستغرام" صوراً لملكة جمال لبنان برفقة الملكات الأخريات على متن سفينة في رحلة سياحية في تايلاند.



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