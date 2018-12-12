كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - مبروك عطية : كلنا واقفين على عتبة الإسلام لم ندخل بيته حتى الآن
كتبت : انجي بيومي
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إننا على عتبة الإسلام، ولم ندخل بيت الإسلام حتى الآن، مضيفا: "كلنا واقفين على العتبة".
وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يحق للزوجة الاطلاع على هاتف زوجها أو العكس لأن بعض الظن إثم، موضحا أن الهاتف ملكية خاصة للشخص.
وأضاف أن استخدام الهاتف المحمول في أمور غير ضرورية يهدد استقرار الأسرة، متابعا: "الأمور الهايفة بتغضب ربنا.. لو قولنا ألو 3 مرات يبقا بنغضب ربنا".
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