كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - "الأثار" تستعين بشركة متخصصة لتقديم الخدمات في منطقة الأهرامات

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنهم يدرسون الاستعانة بشركة لتقديم الخدمات للسائحين في منطقة الأهرامات منذ عام.

وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم قرروا الاستعانة بشركة مصرية كبرى للقيام بتلك المسئولية.

وأكد أن الخدمات التي ستوفرها الشركة للسائحين مثل خدمة الإنترنت، الانتقالات، توفير مطاعم وكافيتريات للسياح.

وأضاف أن وزارة الآثار ستحصل على نسبة من الشركة، منوهًا بأن الشركة لا يمكن أن تقوم بأي نشاط في منطقة الأهرامات دون الرجوع أولا إلى المجلس الأعلى للآثار والحصول على موافقته مسبقًا.