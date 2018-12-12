كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - الأقصر تستكمل تجربة سيناريو العملية صقر 38 لمواجهة الكوارث

الأقصر – شيرين طلعت

استكمالاً للتدريبات النظرية والعملية علي مواجهة الازمات والكوارث بمحافظة الأقصر ضمن سيناريو العملية " صقر 38 " لمجابهة مخاطر السيول والازمات والكوارث في بعض المدن والمراكز بالمحافظة ، شهدا كلا من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم ، واللواء أركان حرب خالد مصطفي توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي ، العرض المقدم من قبل كافة الاجهزة المعنية والمشاركة في تجربة سيناريو العملية صقر 38 والتي تتضمن حدوث ازمات وكوارث غير حقيقية بالمحافظة تشمل اندلاع حرائق وحوادث تصادم وهطول سيول بغزارة وغرق صندل ونحوها من المخاطر.

وقام وكلاء الوزارة ومسئولي المديريات المشاركة والجهات الامنية والتنفيذية بعرض خطة كل جهة لمواجهة المخاطر المحتملة ضمن السيناريو شاملة التوقيت الزمني والادوات المستخدمة ونقاط القوة التي تساهم في الحد من أثار الكارثة .

واستمعا المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي لخطة كل جهة كما ابدوا بعض الملاحظات الخاصة بعدد من الخطط ووجهوا بضرورة الاستعداد الامثل تحسبا لاي طارئ .

شهد التدريب النظري الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من نائب المحافظ محمد عبد القادر واللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الاقصر وعدد من قيادات الاجهزة الامنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة ومسئولي عدد من الجهات والوحدات المعنية .