كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - اعتماد 37 حيز عمرانى بالأقصر بمراكز الزينية والقرنة وإسنا

الأقصر – شيرين طلعت أعلن المهندس سامح ناجى مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر إنهاء الأمانة الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى إجراءات اعتماد خرائط 37 حيز عمرانى جديد لعزب مدن الزينية والقرنة وإسنا بمحافظة الأقصر. وأوضح مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن النجوع المعتمدة هى عزب فالحة والحلابى والسنترال الجديد مستحدث وعزب الشئون البحرية والعساكرة وتفتيش الاصلاح الزراعى وشوده التمميلة ومرسال واحمد عوض سليمان والعطلات والنخيلى وصالح العربى وشنودة ومستعمرة المزرعة بمركز إسنا. وفى مركز الزينية تم اعتماد نجوع اليكورة ويوسف بخيت ونجع قرعانى ونجع عبد القادر ومحمد عرنوط ومحمد مهدى وسالم مكى وعلى زيدان بمركز الزينية . وتم اعتماد نجوع احمد حسين وضوى سلام وعليوه وباسيلى كوم لولح والعزوز والزرقة غرب والطور الشرقى والطور الغربى وسكة الوزان وكوم الضبع ومحور الضبعية والجوالى والحساسنة وسيد عبد البارى ويوسف أبو الحياة والزمامى بمركز القرنة. جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى ( 169 -502 ) لسنة 2016 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية .

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