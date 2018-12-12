كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - وزير الثقافة التونسي يشيد بدمج قطاعي الثقافة والسياحة في المنطقة العربية

قال وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، إن مشروع دمج قطاعي الثقافة والسياحة في المنطقة العربية مشروع كبير وهامة في سياق عمل الجامعة العربية وجمع الدول فى العلاقة بين الثقافة والسياحة.

وأوضح وزير الثقافة التونسي خلال لقائه بفضائية الغد عبر النشرة الإخبارية، أنه على مجتمعاتنا العربية التعرف أكثر على القيمة الحقيقية للموروث الثقافي لاستغلاله سواء مادي أو غير مادي، وهو ما يجعل الدور العربية أكثر تصديرًا لصورتها وقيمتها بين الأمم والشعوب.

وأشار أننا في تونس اقترحنا اليوم فى الاجتماع الذي حدث فى مكتبة الاسكندرية، تفعيل مبدأ الاقتصاد الثقافي التضامني والرقمي في اجتماع جامعة الدول العربية الحالي، مضيفًا أننا هناك استغلال للتراث بما يحقق العائد الإقتصادي والثقافي على الدول.