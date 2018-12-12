كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - نائبة: دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي سيغير مؤشرات الناتج المحلي للدولة

كتبت : شيرين عصملي

قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اجتماع مجلس النواب اليوم بوزير المالية كان من أجل مناقشة عدة نقاط منها ميزانية الدولة.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، : "لحد إمتى هنفضل نقول معندناش إيرادات"، لافتة أنها طالبت الوزير بإيجاد حلول لزيادة إيرادات الدولة، حيث يوجد قطاعات كثيرة في الدولة مثل المهن الحرة "الأطباء والمهندسين والمحامين والمكاتب الخاصة لا يتم فرض ضرائب عليها.

وأشار إلى أن إضافة هذه الفئات إلى منظومة الضرائب ستعطي دخل مختاف تمامًا للدولة المصرية، متابعة: " لازم يتاخد من دول ضرائب وليس الموظف فقط"، مؤكدة أن دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، سيغير كل مؤشرات الناتج المحلي للدولة.

وأوضحت : "إحنا مش هنفضل طول عمرنا مديونيين بسبب الميزانية لازم يبقى فيه مصادر أخرى نجيب منها إيرادات للدولة"، مؤكدة أن هناك قروض ومنح حصلت عليها الدولة ولم تستخدم، مؤكدة أن البرلمان لديه حصر بهذه القروض والمنح.

وعلقت عضو مجلس النواب على تأجيل صندوق النقد الدولي منح مصر الشريحة الرابعة قائلة: "بكرة هنعرف"