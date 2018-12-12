كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - بالفيديو.. الإسماعيلى يودع البطولة العربية بضربات الترجيح أمام الرجاء

الإسماعيلي

حقق فريق الرجاء المغربي الفوز على ضيفه الإسماعيلي، 42 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة، التي أقيمت بينهما منذ قليل في إياب دور الـ16 من البطولة العربية كأس زايد على ملعب محمد الخامس.

بدأت المباراة بقوة وتبادل هجمات بين الفريقين، وفي الدقيقة الرابعة، هجمة خطيرة للرجاء عن طريق رحيمي ولكن انتهت باصطدامه مع فوزي حارس الإسماعيلي ثم شتتها الدفاع، ورد الدراويش بهجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق لسعد الجزيري من جهة اليسار وتسديدة قوية لكن تصدى لها الدفاع وأبعدها إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة، انفرد سفيان رحيمي لاعب الرجاء بمرمى الإسماعيلي، وسدد قذيفة لكن مرت فوق العارضة إلى خارج الملعب ركلة مرمى، وواصل الفريق المغربي ضغطه واخترق اللاعب عبد الله حافيظي الجهة اليمين للإسماعيلي ولكن تدخل الدفاع وأبعد الكرة إلى ركنية.

وعاد الإسماعيلي للهجوم مرة أخرى، وأهدر المهاجم شكري نجيب أخطر الفرص في الدقيقة 25 بعد انفراده مرمى الرجاء ولكنه سدد الكرة أعلى من العارضة، وسيطر «الدراويش» على منتظف الملعب وواصل ضغطه على دفاع الرجاء من أجل استغلال الأخطاء.

وفي الدقيقة 38 فرصة خطيرة ضائعة على الرجاء بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها سفيان رحيمي بتصويبة أنقذها ببراعة حارس «الدراويش» محمد فوزي، وبعدها واصل الإسماعيلي اهدار الفرص لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل الإسماعيلي سعيه لإحراز الهدف الأول، وفي الدقيقة 47 عرضية من جهة اليسار لصالح قابلها حسني عبدربه برأسية بعيدة تماما عن المرمى، وفي الدقيقة 60 أرسل ريا حدراف عرضية من جهة اليمين أبعدها باهر المحمدي إلى ركنية من الجهة اليمين، وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بتمريرات بين الفريقين بدون خطورة حقيقية، بينما نجح دفاع الدراويش في الصمود أمام هجوم الفريق المغربي خاصة مع ضغط الجماهير، التي ملأت مدرجات الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويفوز الفريق المغربي بركلات الترجيح 42.