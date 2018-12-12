كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - تسلل رجل إلى حرم البرلمان البريطاني.. والشرطة تعتقله-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن استخدام الشرطة البريطانية لمسدسا صاعقا للقبض على رجل حاول التسلل إلى حرم البرلمان في وستمنستر اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة في البيان الصادر في هذا الشأن: "احتجزنا رجلا عند بوابة كاريدج داخل قصر وستمنستر وألقينا القبض عليه للاشتباه في اختراقه موقعا خاضعا للحراسة. استخدمنا مسدسا صاعقا.. التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث".