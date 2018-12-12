كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - اعتذار الفنان العالمي كيفن هارت عن تقديم الأوسكار

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن حفل الأوسكار العالمي، حيث تواجه قيادة أكاديمية السينما الأمريكية طريقا مسدودا، بعد رفض الممثل الكوميدي، كيفن هارت، تقديم حفل مراسم توزيع الأوسكار في دورتها الـ 91.

واعتذر الكوميدي المشهور هارت عن تقديمه لحفل الأوسكار بسبب قضية تغريدات له على تويتر بما يخص قضايا المثليين، وما سببته من مشكلة اجتماعية عامة وضعهته في خانة الأشخاص الذين يعانون من رهاب المثلية، ويبقى حفل الأوسكار القادم دون مقدم، حيث تواجه الأكاديمية صعوبة في العثور على بديل للكوميدي هارت المعتذر.

كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بانخفاض قيمة التعويض الذي يتقاضاه الممثل المقدم للحفل، ففي حفل الأوسكار لعام 2017، اشتكى المقدم الكوميدي، جيمي كيميل، من حصوله على مبلغ 15 ألف دولار فقط، وهذا هو السبب وراء رفض معظم المرشحين المحتملين تقديم حفل الأوسكار، وسيتعين على مجلس أكاديمية السينما الذي سينعقد، مناقشة موضوع بديل للمقدم المعتذر هارت أو الاستغناء عن دور مقدم الحفل نهائيا.