كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - "الصناعات الطبية": نسعى للوصول إلى 10 % من حجم السوق الأفريقي بحلول 2030

معتز عوض

قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن المجلس به 3 قطاعات هي الأدوية والتجميل والمستلزمات الطبية، وخلال الفترة الماضية كان قطاع الأدوية متوجه للدول العربية مثل اليمن وليبيا والسعودية والعراق، ولكن مع وقوع تلك الدول قلت الصادرات، وبعض دول الخليج تضع بعض العقبات بمطالبتهم ببيع تلك الأدوية بنفس السعر في السوق المصري".

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "المجلس اتجه لأفريقيا، وسوق الدواء المصري صدر لأفريقيا بحوالي 16 مليار جنيه، وعملنا مع دول أفريقية مثل زامبيا الاعتراف المتبادل، والذي يهدف لزيادة الاستثمار في قطاع الدواء بزامبيا"

وأوضح أنه "نريد الوصول لـ10 % من حجم السوق الأفريقي في الدواء بحلول 2030، ومعنا عدة شركات عالمية لوضع استراتيجية لكي نعمل عليها خلال السنوات المقبلة، ونستهدف لفتح أسواق جديدة في كل دول أفريقيا"، مشيرًا إلى أن "السوق الأفريقية ستعوضنا عن أي أسواق عربية فقدناها".