كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - بالفيديو.. محمد صلاح يُسجل أول أهداف ليفربول في شباك نابولي

محمد صلاح

يواصل اللاعب محمد صلاح جناح ونجم نادي ليفربول الإنجليزي مستوياته الرائعة التي يقدمها مع نادي الميرسيسايد في المباريات الأخيرة هذا الموسم، وذلك فيمواجهة نادي نابولي الإيطالي مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد رود.

ويستضيف نادي الكوب نظيره فريق الجنوب الإيطالي على ملعبه بمدينة ليفربول الإنجليزية ضمن منافسات الجولة السادسة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة حاسمة بمشوار الفريقين في المسابقة.

في حين قام اللاعب الدولي المصري "صلاح" في استغلال تمريرة لاعب خط الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر ليمر من الظهير الأيسر للبارتينوبي ماريو روي ويراوغ المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ثم يرسل تسديدة بيمناه من بين قدميّ الحارس ديفيد أوسبينا في الشباك.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في تلك المواجهة بهدف نظيف أو بفارق هدفين في حالة تسجيل أي هدف في شباكه من أجل حسم التأهل إلى الدور الثاني من التشامبيونز ليغ واستكمال مشواره بالبطولة.