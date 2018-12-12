كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - هاني البحيري عن فستان الـ200 مليون: "عينت له حراسة خاصة"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

علق هاني البحيري مصمم الأزياء المعروف، على سعر الفستان الذي صممه وارتدته الفنانة نيكول سابا والذي عرف بانه يقدر بـ200 مليون دولار، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن سعر المجوهرات الموجودة في فستان نيكول سابا هي السبب في وصول سعره إلى 200 مليون جنيه.

وأوضح أن الهدف من الفستان هو محاولة جذب أنظار السيدات للأزياء المصرية، لافتا أن الفستان صناعة مصرية بنسبة 100%، وتم تعيين حراسة خاصة له لتوصيله إلى غرفة الملابس الخاصة بالفندق لترتديه الفنانة اللبنانية نيكول سابا لعرضه فقط، وبعد انتهاء الديفليه تم إعادة المجوهرات لصاحبها في نفس اليوم، مشيرا إلى أن الفنانة أجرت بروفة مرة واحدة لارتداء الفستان.

وأكد أن فستان الـ200 مليون جنيه ليس للبيع، وأن أرخص سعر لفستان السهرة حاليا في مصر 100 دولار.