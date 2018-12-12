كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:50 صباحاً - بالفيديو.. شالكه يُسقط لوكوموتيف موسكو بهدف في دوري الأبطال

شالكة

حقق فريق شالكه الألماني فوزًا صعبًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أليساندرو شويف، هدف الفوز للفريق الألماني في الدقيقة القاتلة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد شالكه 11 نقطة، محتلًا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد موسكو عند المركز الرابع بـ4 نقطة.

وتأهل شالكه إلى دور الـ16 من بطولة أوروبا، بعد فوزه بثلاثة مباريات وتعادله في لقاءاين، والخسارة في مباراة وحيدة، وليحتل المركز الثاني خلف بورتو البرتغالي المتصدر برصيد 16 نقطة.