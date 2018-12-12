"اعترف بالواقعة".. قاضٍ أمريكي يعفو عن رئيس جامعة اغتصب طالبة

في واقعة غريبة، ضرب بها القاضي قواعد العدالة عرض الحائط، قبل قاضٍ من تكساس اتفاقا سمح من خلاله لرئيس سابق لجامعة بايلور مُتهمًا بالاغتصاب بالمغادرة دون الحكم عليه، أو مكوثه في السجن بشكل فعلي، وذلك في مقابل اعتراف الجاني بالذنب.

وأدى هذا القرار لصراخ الضحية أثناء المحاكمة، موجهة كلامها للقاضي قائلة: "أنا مدمرة بسبب قرارك بأنك تسمح لمغتصب أن يذهب".

ونشرت cnn عدة لقطات من المحاكمة، مؤكدة أن القاضي استند إلى أن الصحيفة الجنائية للمتهم ليست بها أعمال منافية للقانون من وقت الحادث، فضلًا عن اعترافه بالذنب وبالواقعة.

وكان الجاني اُتهم باغتصاب طالبة سابقة في نفس الجامعة، في فبراير 2015.

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