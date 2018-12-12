شيماء سيف: "أتمنى عمل براند ملابس للبنات التُخان"

عبَّرت الفنانة شيماء سيف عن ضيقها بسبب عدم وجود مصانع أو محال متخصصة في الملابس التي تناسب الفتيات التي يُعانين من زيادة الوزن.
وقالت سيف، خلال حوارها مع الفنان أشرف عبدالباقي مقدم برنامج "قهوة أشرف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "نفسي أعمل براند ملابس للبنات التُخان، عاملين لبس لنا يبان إنه بتاع تيتا، مفيش دباديب ولا كتاكيت، ولما بحب أشتري لبس لازم أسافر بره".
وأضافت: "في 3 محلات كانوا بيبيعوا اللبس ده، واحد منهم اتقفل والاتنين التانيين بيستوردوا من برة، والناس بيبعتوا لي على إنستجرام وبيسألوني على مكان اللي بجيب منه اللبس".
كانت "سيف" قد احتفلت بزواجها من المنتج محمد كارتر في أكتوبر الماضي، وذلك بعد عقد قرانهما منذ عدة أشهر، ويعتبر ظهورها مع الفنان أشرف عبدالباقي، أول ظهور إعلامي لها بعد الزواج.
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