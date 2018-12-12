الامارات | سامي يوسف يحيي ختام «منشد الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن سامي يوسف يحيي ختام «منشد الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سامي يوسف. من المصدر

يحيي الفنان العالمي سامي يوسف، الحفل الختامي من برنامج «منشد الشارقة»، الذي سيشهد الإعلان عن الفائز بلقب الدورة الـ11، مساء بعد غد، على مسرح المجاز بالشارقة.

ويتنافس في لقب البرنامج، الذي يبث على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون الشارقة كل من: المنشد التونسي نافع عياد، والأردني إبراهيم الكيالي، والجزائري لقمان إسكندر، والمصري محمد شعير، والسعودي عادل الأسدي، والسوري محمد نقشبندي، والمغربي معاد بوكيوض، بعد اجتيازهم مرحلة التصفيات التي شهدت تأهل منشدين اثنين من كل مجموعة باستثناء المجموعة الأولى التي تأهل عنها ثلاثة منشدين، وذلك لتعادل درجات التقييم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج.

ويشهد مسرح المجاز غداً الذي يسبق حفل الختام، منافسات أولية يستعرض فيها المنشدون السبعة قدراتهم وإبداعاتهم الإنشادية، ويفتح من خلالها باب التصويت المباشر من الجمهور، وتستضيف المنشد المغربي ياسين لشهب، الفائز بالمركز الأول في الدورة العاشرة من «منشد الشارقة»، والمنشد الأردني نزار الشياب، الفائز بالمركز الثاني في الدورة التاسعة.