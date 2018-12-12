الامارات | الدراجات الطائرة تحلّق في سماء دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات الطائرة تحلّق في سماء دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مضي عام على عرض شركة «هوفرسيرف»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، دراجتها الطائرة في معرض «جيتكس» في دبي، عادت الشركة بنموذج جديد «eVOLT» بتحسينات تُظهر قدرة المركبة على الإقلاع والهبوط السلس، فقد تمكنت الشركة من إبرام صفقة موقعة في عام 2018 ، ومنحت شرطة دبي أول وحدة سلسلة إنتاج من «هوفر بايك S3 2019»، وبدأت تدريب أفراد في شرطة دبي على الطيران.

وتعتبر مركبة eVTOL أول وحدة مستجيب تستخدم للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتهدف شرطة دبي إلى إدخالها الخدمة بحلول عام 2020.

كما ستطرح الدراجة للبيع للاستخدام الشخصي بـ150 ألف دولار، بعد أن يتم فحص المشترين لضمان تمكنهم من التعامل مع هذه التكنولوجيا، كما أنها تنطبق عليها مواصفات الأمان فلا تحتاج إلى رخصة للطيران.

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