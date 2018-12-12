الامارات | «إبريز بازار الشاطئ» ينطلق 18 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «إبريز بازار الشاطئ» ينطلق 18 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البازار ملتقى لسيدات الأعمال الطموحات والمبدعات. من المصدر

أعلن نادي سيدات الشارقة عن إطلاق الدورة الخامسة من الحدث السنوي «إبريز بازار الشاطئ»، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، ليوفر للمصممات ورائدات المشروعات الناشئة والصغيرة، فرصة لعرض منتجاتهن وإبداعاتهن في عالم الأزياء والمجوهرات، والمشاركة في هذا البازار، الذي سيعود ريعه لدعم مبادرة «علّم بالقلم»، التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، لتعزيز قدرات الأيتام، وضمان حقهم في التعليم. ويعتبر البازار ملتقى لسيدات الأعمال الطموحات والمبدعات، ومنصة للشركات والعلامات التجارية المحلية، لعرض منتجاتها المبتكرة في مجال الأناقة مثل الملابس والمجوهرات والعطور، وذلك تلبية لاحتياجات المرأة.

وينظم «إبريز بازار الشاطئ» على ردهة الشاطئ في النادي، من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، ويتيح لزواره دعم التوجه الإنساني من وراء تنظيم هذا الحدث السنوي.

- الدورة السادسة من «البازار» ستدعم مبادرة «علّم بالقلم».