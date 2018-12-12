الامارات | جولييت بينوش تترأس حكام «برلين السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن جولييت بينوش تترأس حكام «برلين السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينوش: أتقبل المهمة بسعادة واهتمام. أ.ف.ب

أعلن منظمو مهرجان برلين السينمائي، أمس، أن الممثلة الفرنسية جولييت بينوش ستترأس هيئة الحكام في نسخة المهرجان العام المقبل.

وقال مدير «برلين السينمائي» ديتر كوسليك، إن «المهرجان يتمتع بصلة قوية ببينوش، وأنا سعيد للغاية لأنها ستعود للمهرجان في هذا الوضع البارز».

بينما قالت بينوش إنها تقبل «هذه المهمة بسعادة واهتمام». ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان من 7 - 17 فبراير المقبل.