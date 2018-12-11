التهاب المثانة في فصل الشتاء.. هكذا تتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل التعرض للطقس البارد في فصل الشتاء يزيد من التعرض للمشكلات الصحية، ومنها الأمراض الخاصة بالجهاز البولي، فكيف نتعامل معها؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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