"حشرات وأنف معكوف".. تعرف على أغرب عادات الشعب الإندونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تختلف العادات والثقافات من بلد لآخر، والتي تتوارث جيلًا بعد جيل، وعلى الرغم من تمسك الأجيال بتلك العادات إلا أنها تبدو غريبة جدًا للشعوب المختلفة، ومن أغرب العادات والثقافات الموجودة حول العالم هي عادات الشعب الإندونسي.

وهذه أكثر العادات والمعتقدات غرابة المنتشرة في إندونيسيا، وفق ما نشره موقع "safaricom".

- الآلهة تتجسد في هيئة حشرات

هناك بعض المتدينين في إندونيسيا يعتقدون أن الآلهة تتجسد في شكل حشرات وحيوانات تملىء الشوارع لتأكل الوجبات المغلفة التي يقدمونها لهم كهدايا.

- الدراجات النارية الوسيلة الأكثر انتشار

تملئ شوارع إندونيسيا بالدراجات النارية باعتبارها الوسيلة الأنسب والأكثر شعبية هناك، فمن الطبيعي أن تجد الفتيات أيضًا تقُدن الدراجات النارية هناك.

- الأسماك أرخص من منتجات الألبان

تُعد إندونيسيا المكان الأنسب لمحبي الأسماك والبروتين، حيث يتم بيع الأسماك بسعر رخيص جدًا أكثر حيث يقل ثمنها عن منتجات الألبان، ومن أكثر اللحوم المحببة لديهم هي لحوم الخيول على الرغم من غلاء أسعارها.

- الجنيه المصري مقابل عملة إندونيسيا

قد يظن الكثيرون من الشباب أن أمامهم فرصة ذهبية لجمع ثروات طائلة في إندونيسيا، حيث أن الجنيه المصري يعادل حوالي 828 روبية إندونيسية، أي أن 10 آلاف جنيه مصري تساوي 8 مليون روبية.

- الأنف المعكوف معيار الجمال

يعتبر كثير من الرجال الإندونيسيين أن الأنف المعكوف معيارًا لجمال الفتيات خاصة وإن كانت أجنبيات، حيث تعد الفتاة التي تملك أنف معكوف غاية الجمال والجاذبية لكثير من الرجال هناك.