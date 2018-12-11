كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - الآثار: فكرة انشاء متحف الغردقة لن تكلف الدولة شيئا

معتز عوض

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الغردقة سيتم افتتاحه في النصف الثاني من ٢٠١٩، مضيفا أن فكرة انشاء متحف الغردقة لن تكلف الدولة شيئا، لأنه سيتم عرض محتويات الآثار المصرية بداخله ولا يوجد أزمة في مشاركة أي دولة عربية أو أجنبية في تدشين المتحف وتقديم الخدمة للسائحين ليس من اختصاص الأثريين ونحن بارعين في الحفر والترميم والاستكشاف.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية " المحور، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية الكبرى لإدارة الخدمات والمجلس الأعلى للآثار والأثريين ووزارة الآثار، موضحا أنهم يديرون المتحف والتأمين سيكون مسؤولية شرطة الآثار ووزارة الآثار، وخلال أيام سيتم التوقيع على العقود في احتفالية يتم فيها إعلان اسم الشركة وبنود العقد.

وأوضح وزيري أن عام ٢٠١٨ وبالتحديد ١٥ ديسمبر تحديدا سيتم الإعلان عن أكبر كشف أثري مصري في منطقة سقارة وتم دعوة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية لتغطية الحدث العالمي.